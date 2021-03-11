Грузовик неторопливо сминает Chevrolet Tahoe (видео)

Печальная история произошла в США, в городке Сейвилл, что в штате Нью-Йорк: пострадал белый Chevrolet Tahoe, припаркованный у тротуара. Водитель грузовика с полуприцепом несколько замешкался при маневрировании и, не вписавшись в поворот, принялся сдавать назад, что привело к разрушительным последствиям.
Очевидно, выполняя довольно сложный маневр не тесной улочке (население скромного городка составляет всего около 16 000 человек), шофер просто не сориентировался в ситуации и не заметил попавший под корму внедорожник. В результате металлический угол полуприцепа сначала слегка касается белоснежного кузова Tahoe, а затем планомерно вминает заднюю дверь — вероятно, владельцу теперь придется менять ее.
Самое удивительное в видео то, что никто из зевак даже не попытался помочь водителю, негодует Motor1. И водитель авто, из которого ведется съемка, сопровождающаяся эмоциональными комментариями, и мужчина, который сидит в стоящей впереди серебристой Chevrolet Impala, остаются безучастными к происходящему. А ведь можно было подать звуковой сигнал или привлечь внимание взмахом руки... Интересно, как реагировали бы наши автомобилисты, случись подобное в российской глубинке?
- Чем еще опасен грузовик в повороте? Он может завалиться набок!
Видео: Youtube/ViralHog