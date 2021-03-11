Грузовик неторопливо сминает Chevrolet Tahoe (видео)

Водитель просто не заметил стоящий у тротуара внедорожник. И ему никто не помог!

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Печальная история произошла в США, в городке Сейвилл, что в штате Нью-Йорк: пострадал белый Chevrolet Tahoe, припаркованный у тротуара. Водитель грузовика с полуприцепом несколько замешкался при маневрировании и, не вписавшись в поворот, принялся сдавать назад, что привело к разрушительным последствиям.

Очевидно, выполняя довольно сложный маневр не тесной улочке (население скромного городка составляет всего около 16 000 человек), шофер просто не сориентировался в ситуации и не заметил попавший под корму внедорожник. В результате металлический угол полуприцепа сначала слегка касается белоснежного кузова Tahoe, а затем планомерно вминает заднюю дверь — вероятно, владельцу теперь придется менять ее.

Самое удивительное в видео то, что никто из зевак даже не попытался помочь водителю, негодует Motor1. И водитель авто, из которого ведется съемка, сопровождающаяся эмоциональными комментариями, и мужчина, который сидит в стоящей впереди серебристой Chevrolet Impala, остаются безучастными к происходящему. А ведь можно было подать звуковой сигнал или привлечь внимание взмахом руки... Интересно, как реагировали бы наши автомобилисты, случись подобное в российской глубинке?

Чем еще опасен грузовик в повороте? Он может завалиться набок!

Видео: Youtube/ViralHog