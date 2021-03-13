Если отменят 50% скидки, будете платить штрафы? Наш опрос

Возможность оплатить штраф ГИБДД в двадцатидневный срок с дисконтом все чаще становится предметом критики от некоторых чиновников и министерств.

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Скидку на оплату штрафов по ряду нарушений при своевременной оплате ввели с 1 января 2016 года, чтобы увеличить и ускорить собираемость штрафов. Однако тем самым снизили ощутимость наказания по ряду нарушений.

Споры разгорелись опять, когда Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором некоторые штрафы выросли в несколько раз. После критики премьер-министра Михаила Мишустина ведомство на словах отказалось от идеи, но она продолжает витать в воздухе.

«За рулем» и «Автостат» выяснили, что думают об этом автовладельцы и не спровоцирует ли отмена льготы рост числа неплательщиков. Онлайн-опрос проводили в марте 2021 года, в нем приняло участие более тысячи человек.

Почти каждый четвертый (25,9%) признался, что сегодня оплачивает штрафы ГИБДД только благодаря объявленной скидке и без этой льготы платить не будет.

Оставшиеся — народ законопослушный, нравится им или нет существующий порядок, но оплачивать штрафы они будут. При этом 45,3% опрошенных против отмены скидок, но платить, мол, все равно придется. А 17% оплачивают штрафы всегда и их больше волнует грядущее повышение размеров взысканий.

Интересно, что 11,8% респондентов выказало равнодушие к горячей теме. Для них скидки не актуальны: эти водители научились ездить так, что не зарабатывают штрафы.

Комментирует шеф-редактор сайта «За рулем»

— Полагаю, как маркетинговый инструмент, возможность получить скидку при покупке в ограниченное время работает. То есть привлекает больше покупателей: прибавка происходит за счет людей, которые хотели бы купить тот или иной товар, но не могут себе это позволить. А со скидкой могут.

Мне сложно представить себе человека, который рассуждает аналогичным образом в отношении оплаты штрафа: мол, 1500 рублей для меня дороговато, а вот 750 рублей я могу себе позволить — оплачу, пожалуй. В первом примере человек сам хочет что-то купить, а оплачивать штраф не хочет никто. Скидка может лишь ускорить процесс оплаты, но разве это что-то меняет? Нет.

Так что, на мой взгляд, 50% скидки на оплату штрафа — весьма спорный эксперимент, который отчасти должен был облегчить труд судебных приставов, либо попытка манипулирования статистикой. Кстати, Счетная палата в свое время проанализировала отчетность за 2015–2016 годы и пришла к выводу, что собираемость штрафов не повысилась. Охотно верю.

Есть и негативный эффект: с введением скидки законодатели фактически снизили вдвое штраф за самое массовое нарушение ПДД — превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч. В совокупности с нештрафуемыми +20 км/ч к разрешенной скорости это расхолаживает безответственных или неопытных водителей.

Приведу личный пример: проживая в Московском регионе (где концентрация камер фиксации нарушений максимальная по стране), я получаю, в среднем, два-три штрафа в год. И, как правило, все они следствие невнимательности за рулем. Конечно, мне приятно иметь возможность заплатить вдвое меньше, но это никак не влияет на само решение платить/не платить, не влияет и на сроки оплаты или манеру вождения. Полагаю, схожая ситуация и у большинства других водителей в нашей стране.

Мы внимательно изучили изменения в «автодорожной» главе новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (версия 2.1). Они вас не обрадуют.

Фото: Depositphotos

Инфографика: «Автостат»