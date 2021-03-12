В Росстандарте рассказали, как клиентов обманывают на АЗС

Программы топливораздаточного оборудования настраивают определенным образом, рассказал замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Алексей Кулешов отметил, что Росстандарт начал масштабно проверять АЗС с 2015 года, и если тогда к 20% заправок имелись претензии, то сегодня только к 8–10%, а к 2025 г. эта цифра должна быть не выше 3%. Нарушают, в основном, небольшие сети либо отдельные частные АЗС.

Сейчас инспекторы обязаны заранее предупредить АЗС о проверке, поэтому владельцы могут подготовиться, а особо нахальные закрываются на ремонт. И все равно удается выявлять недочеты. Основной — это недолив, нарушением считается превышение погрешности 0,5%, или 50 мл на 10 л. С 1 января 2023 года точность повысится до 0,25%: 25 мл на 10 л. Однако «тайные» проверки некоторых общественных организаций показывают, что доля нарушений на АЗС может достигать 2/3. Поэтому законодательно добились такого права, и с 1 июля инспектор Росстандарта сможет проверять АЗС в режиме «тайного покупателя», тогда картина станет более ясной, рассказал он в интервью «Аргументам и Фактам».

Если есть сомнения, можно попросить у сотрудников АЗС мерник — это специальная колба на 10 л или на 20 с делениями. Туда заливают топливо и видят, сколько его на самом деле. Дать его обязаны; если мерника нет, значит дело нечисто.

Обманывают покупателей обычно с помощью программного обеспечения топливораздаточного оборудования. Различные алгоритмы позволяют при отпуске горючего недоливать определенный процент. Чтобы с этим бороться, с 1 октября 2020 года был принят новый ГОСТ, в котором прописана необходимость защиты программ и элементов колонок от вредоносного вмешательства. Когда все оборудование будет сертифицировано по этому ГОСТу, недолива не будет, но пока такой обязанности нет. Сегодня у Росстандарта даже нет права проверять программное обеспечение заправки, если обнаружен недолив.

Второй вид обмана — фальсификат. Качественное и некачественное топливо по цвету и запаху неотличимы. Чаще всего фальсифицируют дизельное топливо — 15% взятых образцов, а по бензину — 3–3,5%. Просто на рынке существует больше суррогатов именно дизеля, например судовое маловязкое топливо. Поэтому Кулешов советует заправляться только на проверенных АЗС и избегать незнакомых заправок либо клонов сетевых АЗС, когда название копирует известный бренд, но отличается на одну-две буквы.

В 2020 году Росстандарт проверил 1015 объектов, и на сайте ведомства можно найти информационную интерактивную карту, где размещены все заправки, и понять, на какую АЗС заезжать не стоит.

На автозаправках мы, в основном, покупаем бензин, но к сопутствующим товарам тоже нередко проявляем интерес. Аналитики выяснили, каких товаров и услуг не хватает покупателям на заправках.



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