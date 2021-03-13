От стандартных джипов до озверевших прототипов для бездорожья — в свежий видеодайджест попало все самое интересное из мира офф-роуда.

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Любительский и профессиональный офф-роуд — это области, в которых может произойти все, что угодно, причем порой с совершенно запредельным уровнем зрелищности.

Да что там, возможности самого обычного «гражданского» внедорожника могут, как говориться, сделать ваш день. Причем как в хорошем, так и в плохом смысле.

Именно этому посвящена новая видеоподборка Youtube-канала 4x4 tube tube. В ней нашлось место и спортсменам, и любителям бездорожья, и самым обычным владельцам внедорожной техники. Как вам, например, остросюжетная встреча на склоне холма в исполнении двух Land Cruiser Prado? А Chevrolet Silverado, налетевший на столб на обычной парковке? Видели ли вы когда-нибудь, как срабатывают шторки безопасности на окнах? Теперь увидите!

Внимания заслуживает и Lamborghini, поставленный на гусеницы, а также прорывающиеся по пескам, грязи и снегу Land Rover Discovery, Nissan Patrol, Jeep Wrangler и созданные для бездорожья прототипы...

Кстати, подтянуть навыки езды на бездорожье помогут наши 10 советов, показанные в деле на редакционном пикапе Mitsubishi L200.

Видео: Youtube/4x4 tube tube