На УАЗе объяснили продолжение производства Хантера географическими особенностями региона и невысокой покупательной способностью населения. Статья об этом вызвала споры читателей.

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Слова гендиректора УАЗа Адиля Ширинова вызвали в болгарском издании «Факти» бурные споры читателей. Они разделились на два лагеря: большинство хвалит надежность и высокую проходимость Хантеров, но некоторые считают их сильно устаревшими. Приводим самые интересные, также любопытно было узнать, что болгары думают о российских дорогах.

За что хвалят УАЗ:

Хасан: «Большинство „новых“ автомобилей новые только снаружи и плюс планшеты внутри. Технически дела кардинально не изменились. УАЗ не для всех и не для людей, которым интересен дизайн и навороты. Я бы себе не взял, но мир состоит не только из городов с дорогами».

Kavkazec: «Это джип для суровых условий и суровых людей, не для гендеров, катающихся по асфальтированным дорогам в Альпах!»

Перо: «УАЗ — это автомобиль для дорог без твердого покрытия, он идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и т.д. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики».



