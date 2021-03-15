Слова гендиректора УАЗа Адиля Ширинова вызвали в болгарском издании «Факти» бурные споры читателей. Они разделились на два лагеря: большинство хвалит надежность и высокую проходимость Хантеров, но некоторые считают их сильно устаревшими. Приводим самые интересные, также любопытно было узнать, что болгары думают о российских дорогах.
За что хвалят УАЗ:
Хасан: «Большинство „новых“ автомобилей новые только снаружи и плюс планшеты внутри. Технически дела кардинально не изменились. УАЗ не для всех и не для людей, которым интересен дизайн и навороты. Я бы себе не взял, но мир состоит не только из городов с дорогами».
Kavkazec: «Это джип для суровых условий и суровых людей, не для гендеров, катающихся по асфальтированным дорогам в Альпах!»
Перо: «УАЗ — это автомобиль для дорог без твердого покрытия, он идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и т.д. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики».
един от многото: «Я не верю, что кондиционер, подушка безопасности или планшет могут вытащить вас из грязи и провести по тайге! Сколько осталось настоящих внедорожников с механической коробкой передач, без электроники с цельнометаллическим несущим кузовом, который установлен на мощную раму, с двумя коробками передач. Их просто больше не выпускают, и поэтому русские делают правильно, пока есть спрос, будет производство».
Има интерес: «А что же машины из „нового века“? Когда мы ездим на рыбалку, я смотрю на них, расставленных на асфальте вдали от реки. В русло реки спускаются только российские УАЗы и кое-какие Тойоты из старых сборок».
АБЕ: «Есть четыре западных автомобиля, которые могут делать то, что умеет УАЗ. Это две модели Джипа, Ленд Ровер и Хаммер. Все остальные мутанты, которых вы называете джипами, предназначены для асфальта! Если вы попытаетесь проделать с ними то же самое, что делаете с УАЗом на горе, вы спуститесь с нее с рычагом скорости, воткнутым в ухо!»
За что его ругают:
Илийката: «Зачем в 2021 году выпускать автомобили, у которых нет элементарных подушек безопасности, антиблокировочной системы и кондиционера?»
46836: «Проблема не в том, что они старые, а в том, что некачественные. В основном их покупают госпредприятия на бюджетные деньги. Переливание из пустого в порожнее — чтобы у олигарха была новая яхта или пентхаус в Монако».
Тъпчо: «Зачем делать дороги, когда можно сделать машины, которые ездят по бездорожью… Да там и дороги только между крупными городами, все остальное — „направления“.
Рандом: «В салоне все китайское, мультимедиа, электроника. И качество сборки все еще под всевозможными нареканиями, стыки, краска, ржавчина, литье… И цены не такие уж низкие. Большинство россиян предпочитают взять вместо Хантера Патриот или подержанного японца».
- А здесь вы узнаете мнение немецких и польских СМИ о новом Renault Duster, который у нас появился совсем недавно, а в Европе продается с 2017 года.
Фото: УАЗ