В топ-5 чистых авто попал лишь один электромобиль

Кажется, пора начинать кампанию «Смени гибрид на дизель!» — самыми чистыми машинами стали оснащенные двигателями внутреннего сгорания.

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Новое исследование Green NCAP показало, что электромобили — необязательно самые экологичные, равно как и гибридные. Организация брала машины в аренду у ничего не подозревающих компаний, а затем отгоняла их в независимые лаборатории, где проводилась строгая экспертиза.

Все машины получали оценку исходя из «индекса чистого воздуха» (CAI), который «основан на оценке каждого загрязняющего вещества». Казалось бы, первое место должны занять электромобили, второе — гибриды, третье место должно достаться бензиновым автомобилям, а четвертое — дизелям. Но это ошибочное предположение.

Первое место занял водородный Hyundai Nexo. На втором месте — электромобиль Volkswagen ID.3… Пока все идет нормально, как вдруг третье место берет автомобиль с дизельным двигателем — Skoda Octavia 2.0 TDI. Случайность? Нет, замыкают пятерку самых чистых еще два турбодизеля — родственный Seat Leon 2.0 TDI и Volvo XC60 4X4! У них наивысшие оценки CAI.

Теперь шок №2: бензиновый Audi A3 Sportback 1.5 TSI оказался чище, чем гибридный Toyota Yaris. Как такое возможно? А как быть с тем, что бензиновый VW Golf 1.5 TSI оказался в рейтинге выше, чем гибридный Toyota Prius, чей CAI идентичен CAI бензиновой Шкоды Фабии 1.0 TSI.

Приготовьтесь к шоку №3: дизельный Land Rover Discovery Sport D180 2.0 4X4 чище гибридного Kia Niro 1.6 GDI, который оказался лишь немногим безопаснее для окружающей среды, чем бензиновый Citroen C3 1.2 PureTech, дизельный Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST, бензиновая Mazda CX-30, бензиновые BMW 118i и X1, а также дизельный Mercedes—Benz A—класса 180d.

Кто же в аутсайдерах? Это Fiat Panda 1.2 с 8-клапанным бензиновым мотором, бензиновый Mini Cooper Steptronic, бензиновый Dacia (Renault) Sandero SCE 75, гибридный Mitsubishi Outlander PHEV и бензиновый Vauxhall (Opel) Corsa 1.2 DI Turbo, а также бензиновые Honda Civic 1.0 Turbo и Hyundai Tucson 1.6 GDI.

Как оказалось, спасать автомобили с ДВС от вымирания не нужно. Их нужно спасать от ошибочного общественного мнения.

Фото: Oscar Sutton / Unsplash