Поворот «глупости»: здесь взлетают и паркуются на крыше

Понять, как лихачу удалось пролететь 38 метров и припарковаться на крыше школы, можно только с помощью дрона, проделавшего тот же путь.

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Поразительная авария произошла в районе Чоррильос в чилийском городе Винья-дель-Мар. Дело в том, что в городке есть улочка с очень крутым поворотом. Чтобы не выскакивать с дороги, там установлено ограждение, но оно не всегда помогает, и это место давно стало головной болью местных жителей.

По информации аварийной службы, водитель не справился с управлением на спуске с Эль-Болдо. Как на видео объясняет сам водитель, у машины отказали тормоза, но, по всей видимости, он просто летел с большой скоростью и не успел вписаться в поворот.

В результате, пролетев 38 метров, автомобиль приземлился на крыше спортивного зала семинарии Сан-Рафаэль.

Местные жители говорят, что у дороги здесь такой изгиб, что они все время ждут чего-то такого. Не так давно не справился с управлением водитель мусоровоза, да так и повис на обрыве, водителя и пассажира пришлось эвакуировать спасателям. В случае с водителем легковушки, есть мнение, что пробитое ограждение в этом случае оказалось трамплином, который дал толчок автомобилю.

Люди обращались в муниципалитет, чтобы как-то скорректировать опасный поворот, там обещают принять меры, но из-за бюрократических проволочек дело не сдвигается с мертвой точки и местные жители продолжают жить в страхе, что найдется еще какой-нибудь «летун».

Между прочим, водитель и пассажир легковушки, хотя и получили ушибы, серьезно не пострадали.

Этот незадачливый Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки, но автомобиль вовремя остановила массивная стальная балка.



Видео: YouTube