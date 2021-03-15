Очень красивый хот-род на базе Москвич-400 выставлен на продажу

Дух 1950-х, 230 сил, автомат, кондиционер. Все доработки узаконены.

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В Москве выставили на продажу эффектный рестомод на базе Москвич-400 1949 года выпуска. Этот Москвич-400 был приобретен нынешним владельцем в стоковом состоянии в 2015 году и за пять лет был кардинально переделан.

Продавец позиционирует машину как хот-род выходного дня. При сохраненном стиле ретро в автомобиле есть важные атрибуты современного автомобиля — например, кондиционер и автоматическая коробка передач.

Дело в том, что силовой агрегат здесь — от спорткара Nissan 300ZX, двигатель V6 развивает 230 л.с. От Ниссана же позаимствована подвеска, а кроме того, установлен спортивный выхлоп.

Салон двухместный, выполнен в светлых тонах, и здесь тоже постарались сохранить дух 1950-х, соответствующим образом оформив панель приборов и центральную консоль.

И да, по заверениям продавца, на этом красавце можно совершенно спокойно перемещаться по дорогам общего пользования, потому что все изменения в конструкции внесены в документы. Цена, указанная в объявлении о продаже, составляет 1 500 000 рублей.

Советская машина плюс мощная иномарка — распространенный подход к кастомайзингу; еще один яркий пример последнего времени — Волга Коршун на агрегатах Lexus.

Фото: Avito.ru