Nissan готовит для X-Trail новый мотор

Новый Nissan X-Trail получит турбированный 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель, в котором будут применяться новые технологии. В компании пока не раскрывают все особенности мотора.
«Nissan регулярно оценивает потенциальные технологии будущего на уже существующих моделях. Мы планируем небольшую экспериментальную программу новой трансмиссии на Nissan Rogue (X—Trail) 2021 года. В настоящее время нам не о чем больше сообщить», — заявил изданию Motor1 официальный представитель Nissan Джош Клифтон.
Новый 1,5-литровый двигатель станет доступен во всех комплектациях и будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. Также в пару к мотору идет 8-ступенчатый автомат.
Согласно документации EPA, расход бензина нового мотора с передним приводом будет составлять 6,36 литра на 100 км на трассе и 7,84 литра на 100 км в городе. Полноприводная версия будет сжигать столько же топлива в городе и 6,53 литра на 100 км на трассе. Средний же расход топлива составит 7,13 литра на 100 км.
В настоящее время новый Rogue (X—Trail) предлагается только с 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 184 л.с., работающим в паре с вариатором. В России продажи новинки пока не начались.
- Что касается другой новинки — Nissan Qashqai, то она получит особую гибридную установку, в которой двигатель внутреннего сгорания будет лишь заряжать батареи, от которых питается электродвигатель, приводящий передние колеса. Подробнее об этой трансмиссии и других моторах нового Кашкая вы можете узнать здесь.
Фото: Nissan