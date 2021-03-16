Nissan готовит для X-Trail новый мотор

В Nissan заявляют, что вместе с новым двигателем они испытывают некую не применявшуюся ранее технологию.

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Новый Nissan X-Trail получит турбированный 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель, в котором будут применяться новые технологии. В компании пока не раскрывают все особенности мотора.

«Nissan регулярно оценивает потенциальные технологии будущего на уже существующих моделях. Мы планируем небольшую экспериментальную программу новой трансмиссии на Nissan Rogue ( X — Trail ) 2021 года. В настоящее время нам не о чем больше сообщить», — заявил изданию Motor1 официальный представитель Nissan Джош Клифтон.

Новый 1,5-литровый двигатель станет доступен во всех комплектациях и будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. Также в пару к мотору идет 8-ступенчатый автомат.

Согласно документации EPA, расход бензина нового мотора с передним приводом будет составлять 6,36 литра на 100 км на трассе и 7,84 литра на 100 км в городе. Полноприводная версия будет сжигать столько же топлива в городе и 6,53 литра на 100 км на трассе. Средний же расход топлива составит 7,13 литра на 100 км.

В настоящее время новый Rogue (X—Trail) предлагается только с 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 184 л.с., работающим в паре с вариатором. В России продажи новинки пока не начались.

Что касается другой новинки — Nissan Qashqai , то она получит особую гибридную установку, в которой двигатель внутреннего сгорания будет лишь заряжать батареи, от которых питается электродвигатель, приводящий передние колеса. Подробнее об этой трансмиссии и других моторах нового Кашкая вы можете узнать здесь.

Фото: Nissan