Самый экономичный Geely Atlas будет на газе

Битопливные кроссоверы в ближайшее время могут встать на конвейер завода «БелДжи».

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Первая заводская партия кроссоверов Geely Atlas в количестве 5 тысяч машин, скорее всего, будет выпущена на белорусском «БелДжи» до конца марта, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на партнера проекта компанию «Инновадия».

На заводе «БелДжи» подтвердили, что на битопливные машины есть одобрение типа транспортного средства, но по срокам реализации проекта уточнить затруднились. Предполагается, что газобаллонное оборудование 5-го поколения будут ставить на кроссоверы с двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра.

Битопливные Geely Atlas будут дороже сопоставимых по оснащению бензиновых версий, так как автомобили доработаны. Специально для «БелДжи» разработана сенсорная кнопка (расположена слева от руля) для переключения видов топлива и новое программное обеспечение, позволяющее выводить на штатную приборную панель Atlas уровень либо бензина, либо газа.

Первый Geely Atlas с ГБО появился у московского дилера еще в июле 2020 года. Газовый баллон объемом 60 литров занял нишу запасного колеса в багажнике.

Компания «Инновадия» уже переоборудовала 10 бензиновых кроссоверов Atlas в битопливные, и один из них уже прошел по российским дорогам 40 тысяч километров.

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Фото: Geely