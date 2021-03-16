Jeep отказался от своего логотипа на новинках — журнал За рулем

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Jeep отказался от своего логотипа на новинках

Ни на Wagoneer, ни на Grand Wagoneer вы не найдете логотипа Jeep.

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В отличие от Jeep Grand Cherokee L, выпущенного на прошлой неделе, на моделях Wagoneer и Grand Wagoneer нет ни одного логотипа Jeep, даже спереди. В интервью Motor Trend генеральный директор Jeep Кристиан Менье заявил, что это сделано специально: название и дизайн Grand Wagoneer достаточно явно указывают на то, что это автомобиль марки Jeep.

Jeep решил сделать Wagoneer суббрендом премиум-класса, по аналогии с автомобилями бренда Ford: маслкар Mustang и внедорожник Bronco тоже не имеют логотипов родительской компании Ford. То есть перед нами новая традиция, с помощью которой призводители хотят подчеркнуть особенность той или иной модели.

Кстати, новые Wagoneer и Grand Wagoneer не годятся для бездорожья, как другие автомобили Jeep, и поэтому не получили оценки «Trail».

«У них есть 10 дюймов (254 мм) дорожного просвета, защита картера и днища, буксировочные крюки, внедорожные шины повышенной проходимости. Все это очень эффективно, но автомобили не предназначены для бездорожья», — отметил вице-президент Jeep Джим Моррисон.

Скорее всего, покупатели новых Wagoneer и Grand Wagoneer не будут переживать из-за отсутствия значка Trail Rated от Jeep. В конце концов, эта парочка способна преодолевать броды глубиной до 61 см, имея также приличные углы въезда и съезда 25 и 24 градуса соответственно.

Фото: Jeep

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