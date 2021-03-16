Вот так не повезло: сначала разбила машину, потом рухнул столб

Как говорится, беда не приходит одна. Хотя этой автомобилистке грех жаловаться — сама она не пострадала, хотя рухнувшая ЛЭП была под напряжением.

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Авария с двойным невезением произошла в штате Алабама (США) 12 марта.

Женщина не справилась с управлением и врезалась в опору электропередачи. Вокруг собралась толпа помощников и зевак, и в то время, когда люди пытались помочь ей, пока она была в машине, опора свалилась на машину. Линии электропередачи были под напряжением, к счастью, в результате падения ЛЭП никто не пострадал, говорится в описании к этому видео.

Все это заснял видеорегистратор машины, стоявшей на другой стороны улицы.

Повезло или нет? Тут уж как посмотреть: да, машина разбита в хлам, но при этом сама владелица смогла довольно резво убежать, когда падал столб, поэтому можно сказать, что в аварии она практически не пострадала. Ну а «железо» дело наживное, было бы здоровье. В комментариях к видео люди отмечают хорошую реакцию всех присутствовавших при аварии и в шутку посоветовали «запретить штурмовать опоры ЛЭП».

Этому лихачу удалось припарковаться на крыше школы, а до этого буквально пролететь на автомобиле 38 метров.



Видео: YouTube