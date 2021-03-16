В Москве мужчина расстрелял такси из пистолета (видео)

Оружие оказалось пневматическим, никто не пострадал, гость столицы задержан.

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В одно из московских отделений полиции поступило заявление от таксиста — мужчина утверждал, что один из клиентов стрелял по машине из предмета, напоминающего пневматический пистолет, сообщает во вторник 16 марта сайт МВД Медиа. Водитель рассказал, что получил заказ через мобильное приложение и приехал по указанному адресу, где в машину сели мужчина и женщина.

Поначалу ничего не предвещало беды, но после выполнения заказа шофер назвал цену поездки, а клиенты отказались платить, в результате чего произошел конфликт. Убедить несговорчивых граждан оплатить поездку так и не удалось, и они покинули автомобиль. Отойдя от машины на некоторое расстояние, мужчина достал пистолет, а когда водитель тронулся, произвел несколько выстрелов. В результате оказались выбиты стекла в передней и задней дверях слева.

Полицейским удалось найти подозреваемого, им оказался приезжий 30-летний мужчина, а при нем действительно обнаружился пистолет, который изъяли и возбудили против гостя столицы уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас подозреваемый находится под стражей.

А несколькими днями ранее в Москве задержали водителя, у которого накопилось штрафов на 3 млн рублей.

Видео: Youtube/МВД МЕДИА