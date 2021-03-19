Новые поправки к постановлению правительства сделают перевод автомобилей на газ простым и «типовым».

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Обязательная сертификация изменений, вносимых в конструкцию транспортных средств, не коснется тех автомобилистов, которые решили перевести свои машины на газ. Минпромторг разместил на сайте документ «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра типовых решений по переводу колесных транспортных средств на газообразное топливо в целях упорядочивания процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 413».

В пояснительной записке говорится следующее:

Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства.

Таким образом, после принятия поправок и составления реестра типовых решений автовладельцам не нужно будет обращаться в лаборатории, чтобы сертифицировать внесенные в конструкцию машин изменения, связанные с установкой газобаллонного оборудования. Это гарантирует добавление в пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 413 после слов «технического регламента» фразы:

…а также при установке транспортное средство типового решения по переводу колесных транспортных средств на газообразное топливо, включенного в реестр типовых решений по переводу колесных транспортных средств на газообразное топливо.