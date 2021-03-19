Обязательная сертификация изменений, вносимых в конструкцию транспортных средств, не коснется тех автомобилистов, которые решили перевести свои машины на газ. Минпромторг разместил на сайте документ «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра типовых решений по переводу колесных транспортных средств на газообразное топливо в целях упорядочивания процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 413».
В пояснительной записке говорится следующее:
Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства.
Таким образом, после принятия поправок и составления реестра типовых решений автовладельцам не нужно будет обращаться в лаборатории, чтобы сертифицировать внесенные в конструкцию машин изменения, связанные с установкой газобаллонного оборудования. Это гарантирует добавление в пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 413 после слов «технического регламента» фразы:
…а также при установке транспортное средство типового решения по переводу колесных транспортных средств на газообразное топливо, включенного в реестр типовых решений по переводу колесных транспортных средств на газообразное топливо.
- Парадокс: новые требования к доработке автомобилей вступили в силу 1 февраля, но гаишник не сможет к вам придираться до 1 июля 2021 года. Вернее, сможет, но безуспешно.