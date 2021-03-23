В «Форсаже-9» будет сразу два Дизеля. И кто это?

В блокбастере в этот раз участвует сын артиста, который сыграет роль молодого Доминика.

Сам Вин Дизель, как обычно, сыграет роль взрослого Доминика Торетто, но в сценах воспоминаний в новом фильме эта роль будет разделена с его сыном Винсентом Синклером. Кстати, кто подзабыл, настоящее имя Вин Дизеля — Марк Синклер.

Это станет дебютом парнишки на большом экране, и, хотя пока неизвестно, насколько большой будет его роль, присоединиться к франшизе фильма за миллиард долларов в возрасте 10 лет — большая удача.

Путь к девятому фильму саги «Форсаж» был долгим. В начале 2020 года никто не мог предсказать, какое влияние COVID-19 окажет не только на киноиндустрию, но и на все в мире. Если ничего не изменится, Fast 9 наконец-то появится в кинотеатрах 25 июня.

Подробностей о новом фильме пока немного. В фильме появится брат Доминика Якоб (Джон Сина), и, видимо, для этого необходимы сцены воспоминаний детства. Ведь нужно же объяснить, откуда у Дома и Мийи взялся брат, о котором 8 фильмов назад мы ничего не знали.

Суть нового фильма в том, что Якоб заставляет Дома, Летти (ее играет Мишель Родригес) и других «форсажевцев» отказаться от мирной жизни и снова вступить в смертельную схватку, где автомобилей, конечно, будет в избытке.

Известно, что и этот F9 не будет последним — уже запланированы еще две части саги. Мы можем предполагать, что Якоб со временем превратится в хорошего парня (его же просто сбивали с пути!) и присоединится к команде, чтобы сразиться с еще одним плохим парнем, стремящимся либо к глобальному господству, либо к разрушению мира.

И чего точно мы вправе ожидать: много крутых автомобилей, синий дым выхлопных газов и головокружительные трюки.

Фото: соцсети