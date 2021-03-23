Вскрытие покажет: на новом Haval H9 нашли очаги коррозии

Кроме того, для конкуренции с Prado не хватает шумоизоляции, антикора и еще множества мелочей.

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Абсолютно новый внедорожник Haval H9 подвергся тотальному разбору — блогер Илья Свиридов, специализирующийся на таких видео, выложил на свой Youtube-канал «Клубный сервис» ролик, в котором разобрал совсем новый автомобиль, 2021 года с пробегом в 600 км. Машину считают сравнительно недорогим китайским аналогом Toyota Land Cruiser Prado, поэтому сравнений было не избежать.

Некоторые особенности конструкции и сборки автору видео понравились: большие дефлекторы обдува радиатора, маркировка болтов красной краской (контроль качества), усилитель бампера из алюминия и рама, напоминающая более крупный, чем оригинальный Прадо, внедорожник Toyota Sequoia. Но в других местах блогер усмотрел ряд недостатков: на порогах, фланцах выпускной системы, карданном валу и на приводных ШРУСах обнаружилась коррозия.

Кое-где не хватает антикора на колесных арках и днище кузова, но большинство швов обработаны герметиками, а трубки кондиционера упрятаны в резиновые чехлы. Однако топливные фильтры, по мнению автора, на Haval H9 размещены неудачно. Не понравилось качество и количество шумоизолирующих матов на полу и в дверях. Искреннее удивление вызвала длинная гирлянда балансировочных грузиков на одном из колесных дисков.

Вывод такой: сравнивать машины нельзя. Автор называет их «неповторимым оригиналом» и «похожей на нее репликой». Отмечается, что в некоторых моментах Haval современнее и технологичнее, чем LC Prado, а на разницу в цене можно купить Весту в кузове универсал.

Другой блогер нашел коррозию на двери задка нового Kia Sorento, стоящего в автосалоне, и компании пришлось проводить проверку и отчитываться.

Видео: Youtube/Клубный сервис