Полиция не оценила шутку блогеров, угнавших такси

За розыгрыш трем молодым людям грозит реальное уголовное наказание.

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Трое молодых людей, которые ведут блог в соцсетях и регулярно выкладывают видеоролики с различными розыгрышами, решили снять очередное шуточное видео. Его объектом стал водитель такси бизнес-класса. «Шалуны» вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. На заказ прибыл седан BMW 7-й серии стоимостью свыше 3,5 млн рублей. Двое молодых людей сели в машину и попросили водителя помочь их другу загрузить пакеты с покупками в багажник. Пока он помогал, один перелез на место водителя, и они укатили в сторону Третьего транспортного кольца. Потом выяснилось, что им важна была реакция водителя — один из соучастников из салона снимал выражение его лица.

Позже молодые люди вернулись и объяснили водителю, что просто подшутили над ним. Тот шутку не оценил и заявил в полицию. В тот же день подозреваемые (граждане одной из стран ближнего зарубежья) были задержаны на проспекте Маршала Жукова. Против них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. Одного из участников розыгрыша заключили под стражу, двое находятся под домашним арестом.

По статье 166 УК РФ за «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», совершенное группой лиц по предварительному сговору, им грозит наказание от штрафа в двести тысяч рублей до лишения свободы на срок до семи лет.

Этого угонщика Audi R8 спалила камера, он не обратил внимания, что украденный автомобиль снимает все его действия.

Видео: YouTube