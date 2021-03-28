Новый Hummer едет боком в режиме «краба»! (видео)

«Революция движется вперед по диагонали», — такими словами GM представил новый режим CrabWalk на Hummer EV.

Материалы по теме Внедорожник GMC Hummer — премьера 3 апреля

Концерн General Motors опубликовал в Instagram видеоролик, на котором новый Hummer EV едет в режима «краба». Кстати, внедорожник представят уже скоро — 3 апреля.

Дизайнеры и инженеры любят сравнивать свои новые автомобили с животными, такими как акулы, львы, ястребы и т.д. Но трудно вспомнить, когда в качестве положительного примера использовали аналогию с крабом. Пока не появился GMC Hummer EV. Одна из самых интересных функций автомобиля называется CrabWalk, и это то, чего раньше не видели на серийных машинах.

Производитель ранее очень рекламировал этот режим, но было не очень понятно, как он работает. На видео продемонстрировали, как автомобиль может двигаться по диагонали, это могло бы помочь объехать препятствия на дороге. Активировать CrabWalk можно через информационно-развлекательную систему Hummer.

Пикап представили раньше, теперь на очереди универсал. Технически две модели GMC будут мало отличаться — они построены на одной платформе, а смена типа кузова не отразится на двигателях и аккумуляторах.

Видео: YouTube