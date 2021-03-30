Купить кроссвэн можно будет с 14 апреля 2021 года по цене от 2 599 900 до 3 579 900 рублей.

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Компания Kia озвучила цены на вернувшийся на российский рынок минивэн Carnival четвертого поколения, который теперь напоминает кроссовер.

Заказать автомобиль можно будет в одной из пяти комплектаций: Comfort, Luxe, Prestige, Premium, Premium+. Кстати, в топовой комплектации салон — 7-местный, с двумя отдельными креслами во втором ряду и тремя сиденьями в третьем. Все остальные версии — 8-местные, с тремя сиденьями во втором и третьем рядах.

Самые доступные минивэны оснащаются 2,2-литровыми турбодизелями мощностью 199 л.с. и 440 Нм. Также доступен 249-сильный бензиновый мотор V6 объемом 3,5 литра. В паре с ними работает 8-ступенчатый автомат, передающий крутящий момент на передние колеса. Похожим на кроссовер этот автомобиль делает его дорожный просвет, равный 182 мм, а также особенности дизайна.

В базе Kia Carnival оснащается светодиодными фарами и ходовыми огнями, системой активного управления Kia VSM, ассистентом старта на подъеме, датчиками давления в шинах и системой выбора режима движения. Также есть 7 подушек безопасности, крепления Isofix, ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, за минимальную цену покупатель получит круиз-контроль, модуль Bluetooth, разъемы USB-зарядки, обогрев передних сидений и форсунок омывателя, а также ветрового стекла, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камеру заднего вида и задние парктроники, цифровую панель приборов и мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном. Такой кроссвэн (комплектация Comfort ) обойдется в 2 599 900 рублей.

В комплектации Luxe добавляются рейлинги на крыше, обогрев рулевого колеса, передние парктроники, система контроля слепых зон и предупреждения бокового столкновения при движении задним ходом, розетка 220 В. Такой Carnival обойдется в 2 894 900 рублей.

Версия Prestige дополнена светодиодными фарами проекционного типа, светодиодными противотуманными фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми колесами (шины 235/60R18), хромированными решеткой радиатора и задними стойками крыши, а также системой бесключевого доступа, электроприводами сдвижных боковых дверей и багажника, солнцезащитными шторками, салоном, обитым искусственной кожей, и беспроводной зарядкой мобильных устройств на центральной консоли. Дизельный вариант в этой комплектации стоит 3 059 900 рублей, а бензиновый — 3 149 900 рублей.

Комплектация Premium отличается наличием электронного селектора трансмиссии Shift-by-wire и подрулевых переключателей передач. Также у этого минивэна есть два люка с электроприводами в крыше и «атмосферная» подсветка салона. Передние кресла получают вентиляцию, а мультимедийная система и панель приборов — 12,3-дюймовые экраны, а также появляется система кругового обзора. Кроме того, машина в данной комплектации получает интеллектуальный круиз-контроль, ограничитель скорости, систему предотвращения фронтального столкновения, систему удержания в полосе и мониторинга слепых зон, ассистент управления дальним светом и ряд других функций. Стоимость такого автомобиля составляет 3 339 900 рублей за дизельный вариант и 3 429 900 рублей за бензиновый.

Как уже говорилось, в комплектации Premium+ кроссвэн имеет 7-местный салон, за что нужно заплатить 3 489 900 рублей (дизель) или 3 579 900 рублей (бензин).

В этом кроссвэне могут разместиться и 11 человек.

Фото: Kia