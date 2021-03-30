Infiniti Q70 отзывают для замены карданного вала

Под сервисную кампанию попали автомобили 2010–2014 годов выпуска.

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Росстандарт предупредил об отзыве на российском рынке 36 автомобилей Infiniti Q70, изготовленных в период с 17 февраля 2010 года по 2 июля 2014 года.

Из-за неверно выбранного материала трубы карданного вала после долгой эксплуатации автомобиля в узле может образоваться трещина, развитие которой приведет к излому вала. Предваряется поломка возникновением ненормального шума, не исключена потеря возможности автомобиля передвигаться.

При самом плохом развитии событий трос стояночного тормоза может повредиться отделившейся частью карданного вала, после чего перестанет работать, говорится на сайте ведомства.

На всех подпадающих под отзыв автомобилях бесплатно заменят карданный вал.

Схема отзыва традиционна: дилеры уведомят автовладельцев о необходимости заехать на сервисный центр для проведения ремонтных работ, но владельцы могут и сами сопоставить VIN—код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, и понять, подпадает ли машины под сервисную кампанию.

Если автомобиль участвует в отзывной программе, владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

В России модельная линейка Infiniti на сегодняшний день представлена тремя кроссоверами: QX50, QX60 и QX80.

Концепт Infiniti QX60 — таким будет следующее поколение.

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