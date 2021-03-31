100 000+ подписчиков у «За рулем» в соцсети ВКонтакте! Вы с нами?

В совокупности все наши сообщества в соцсетях ежедневно прирастают на несколько тысяч (!) человек.

На нашей страничке в ВК мы делимся интересными фактами, публикуем полезные советы и постим море ценной информации для тех, кто проводит значимую часть своей жизни за рулем, а информацию предпочитает получать через ленту новостей. Мы работаем, чтобы вам было интересно. В итоге наша граппа во ВКонтакте перешагнула рубеж в 100 000 подписчиков. Это круто!

А еще круто, что в ВК вы активно участвуете в обсуждениях: отстаиваете свою точку зрения, приводите интересные аргументы. И, конечно, подбрасываете идеи для будущих публикаций. Спасибо вам!

Мы сейчас активно развиваемся по всем направлениям, так что заходите не только на сайт, но и на наши странички в Instagram, Вконтакте, Facebook, Youtube, Яндекс.Дзен. будет интересно.