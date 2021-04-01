Под отзыв попали BMW X6: из-за спойлера

Росстандарт информирует об отзыве 417 автомобилей BMW X6 (серия G06), X6M (серия F96), которые были приобретены с декабря 2019 года по март 2020 года.
Причиной отзыва кроссоверов стало расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны по причине некачественной склейки. Из-за брака при склейке спойлер слегка выступает, но при больших скоростях он может отсоединиться от кронштейна, что приведет к значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха.
Официальные дилеры BMW уведомят автовладельцев о проведении сервисных работ, но и сами водители могут выяснить, попадает ли их автомобиль под отзыв, заглянув на сайт Росстандарта и сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «Документы»).
После этого владельцу «отзывного» кроссовера нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
На автомобиле при необходимости заменят верхний задний спойлер.
- Ранее под отзыв попали BMW X5 и X6 из-за дефекта в рулевом управлении.
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