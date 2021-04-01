В какую сумму может обойтись ремонт автомобиля после падения на него льда с крыши? В сотни тысяч рублей.

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Прошедшая зима была очень снежной, в отличие от прошлогодней, а коммунальщики, по своему обыкновению, не спешили сбивать с крыш наледи. В результате из-за упавших глыб пострадало немало автомобилей, и аналитики «АльфаСтрахования» составили рейтинг самых «дорогих» кусков льда.

Возглавляет его ледяная глыба из Владивостока, которая упала на новенький Toyota Land Cruiser Prado. Ремонт обошелся почти в 505 тысяч рублей. Льдина набиралась сил на крыше офисного здания, а потом рухнула вниз, разбив лобовое стекло, правую переднюю дверь и крыло, капот, передний бампер и крышу внедорожника.

Второе место рейтинга досталось другой глыбе из Владивостока, которая сбросилась на Toyota RAV4. И, вероятно, «с разбега»: кроссовер стоял в 15 метрах от здания. В итоге ремонт обошелся в 450 тысяч рублей.

Третье место — за льдами Хабаровска, сумевшими повредить Volkswagen Touareg так, что ремонт автомобиля обошелся в 481 тысячу рублей.

Топ-5 убытков от падения снежных глыб и наледей на автомобили зимой 2020–2021 гг.

Место Марка, модель автомобиля Регион Сумма выплаты по каско, руб. 1 Toyota Land Cruiser Prado Приморский край 505 000 2 Volkswagen Touareg Хабаровский край 481 000 3 Toyota RAV4 Приморский край 449 000 4 Mitsubishi Outlander Приморский край 435 000 5 Nissan X-Trail Приморский край 410 000

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