Прошедшая зима была очень снежной, в отличие от прошлогодней, а коммунальщики, по своему обыкновению, не спешили сбивать с крыш наледи. В результате из-за упавших глыб пострадало немало автомобилей, и аналитики «АльфаСтрахования» составили рейтинг самых «дорогих» кусков льда.
Возглавляет его ледяная глыба из Владивостока, которая упала на новенький Toyota Land Cruiser Prado. Ремонт обошелся почти в 505 тысяч рублей. Льдина набиралась сил на крыше офисного здания, а потом рухнула вниз, разбив лобовое стекло, правую переднюю дверь и крыло, капот, передний бампер и крышу внедорожника.
Второе место рейтинга досталось другой глыбе из Владивостока, которая сбросилась на Toyota RAV4. И, вероятно, «с разбега»: кроссовер стоял в 15 метрах от здания. В итоге ремонт обошелся в 450 тысяч рублей.
Третье место — за льдами Хабаровска, сумевшими повредить Volkswagen Touareg так, что ремонт автомобиля обошелся в 481 тысячу рублей.
Топ-5 убытков от падения снежных глыб и наледей на автомобили зимой 2020–2021 гг.
|
Марка, модель автомобиля
|
Регион
|
Сумма выплаты по каско, руб.
|
1
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
Приморский край
|
505 000
|
2
|
Volkswagen Touareg
|
Хабаровский край
|
481 000
|
3
|
Toyota RAV4
|
Приморский край
|
449 000
|
4
|
Mitsubishi Outlander
|
Приморский край
|
435 000
|
5
|
Nissan X-Trail
|
Приморский край
|
410 000
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Фото: Tobias Tullius on Unsplash