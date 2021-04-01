5 самых «дорогих» снежных глыб — 2021, упавших на машины — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

5 самых «дорогих» снежных глыб — 2021, упавших на машины

В какую сумму может обойтись ремонт автомобиля после падения на него льда с крыши? В сотни тысяч рублей.

Материалы по теме
Топ стран с самыми дорогими и дешевыми машинами

Прошедшая зима была очень снежной, в отличие от прошлогодней, а коммунальщики, по своему обыкновению, не спешили сбивать с крыш наледи. В результате из-за упавших глыб пострадало немало автомобилей, и аналитики «АльфаСтрахования» составили рейтинг самых «дорогих» кусков льда.

Возглавляет его ледяная глыба из Владивостока, которая упала на новенький Toyota Land Cruiser Prado. Ремонт обошелся почти в 505 тысяч рублей. Льдина набиралась сил на крыше офисного здания, а потом рухнула вниз, разбив лобовое стекло, правую переднюю дверь и крыло, капот, передний бампер и крышу внедорожника.

Второе место рейтинга досталось другой глыбе из Владивостока, которая сбросилась на Toyota RAV4. И, вероятно, «с разбега»: кроссовер стоял в 15 метрах от здания. В итоге ремонт обошелся в 450 тысяч рублей.

Третье место — за льдами Хабаровска, сумевшими повредить Volkswagen Touareg так, что ремонт автомобиля обошелся в 481 тысячу рублей.

Топ-5 убытков от падения снежных глыб и наледей на автомобили зимой 2020–2021 гг.

Место

Марка, модель автомобиля

Регион

Сумма выплаты по каско, руб.

1

Toyota Land Cruiser Prado

Приморский край

505 000

2

Volkswagen Touareg

Хабаровский край

481 000

3

Toyota RAV4

Приморский край

449 000

4

Mitsubishi Outlander

Приморский край

435 000

5

Nissan X-Trail

Приморский край

410 000

  • Владельцы каких марок чаще всего оказываются виновниками ДТП? Ответ ждет вас здесь.

Фото: Tobias Tullius on Unsplash

378
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...