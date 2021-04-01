АВТОВАЗ переносит сборку внедорожников Niva Travel

На новое место производство должно переехать уже в этом году.

Материалы по теме Рокировочка: Chevy Niva «переедет» на основной конвейер АВТОВАЗа

Первая неофициальная информация о переносе производства внедорожника (тогда еще под именем Chevrolet Niva, а позднее — Lada Niva) с завода «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ, прежний GM-AVTOVAZ) на главный конвейер АВТОВАЗа появилась более года назад, в январе 2020-го. Тогда сообщалось, что Нива «переедет» в 2021 году и, скорее всего, уже в модернизированном виде, после рестайлинга.

Теперь эти данные получают подтверждение. Внедорожниками Niva Travel решено «разбавить» линию главного конвейера, на которой собираются имеющие ту же платформу трех- и пятидверные классические Niva Legend. Avtograd News сообщает, что 31 марта 2021 года по этой линии прошел очередной кузов Niva Travel, причем ранее имевшиеся замечания были устранены, сборка прошла без проблем.

Наблюдается и ротация персонала: часть персонала ЛЗТ, занятого на производстве Niva Travel, обучается на линии сборки Niva Legend, а работники сборочной линии Niva Legend, напротив, проходят обучение на ЛЗТ.

Официально АВТОВАЗ не подтверждает перенос сборки, называя подобные сообщения слухами, не подлежащими комментариям. Оба места сборки Niva Travel — и нынешнее, и предполагаемое новое — находятся в Тольятти, в периметре АВТОВАЗа. Ранее сообщалось, что после переноса сборки Нивы освободившиеся на ЛЗТ площади задействуют под сборку автомобилей, которые сейчас выпускаются на московском заводе «Рено Россия»; это должно произойти в 2022 году.

Внедорожники Niva Travel поступили в продажу 9 февраля 2021 года, у нас уже есть отзывы первых покупателей.

Фото: АВТОВАЗ