Индийский клон Mercedes G-класса: 13 мест и 90 сил

Стоит этот внедорожник в своей стране, в переводе на нашу валюту, всего от 1,18 до 1,37 млн рублей.

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Иногда мы находим на иностранных рынках настолько странные автомобили, что не можем не поделиться рассказами о них с вами. Например, об этом Force Motors Trax Cruiser, продающимся в Индии.

Внешне он похож на Mercedes-Benz G-класса и Toyota Land Cruiser J70, а салон внедорожника может вмещать до 13 пассажиров.

Чтобы вместить такое количество людей, Trax Cruiser имеет необычное расположение сидений. Версия, рассчитанная на 10 человек, имеет три места в переднем ряду, еще три — во втором ряду, а еще четыре человека сидят боком лицом к лицу в багажнике. Версия с 13-местным салоном имеет места для двоих спереди, трое сидят посередине и по четыре человека размещаются вдоль боковых стенок багажника лицом друг к другу.

Дверь багажника достаточно большая, пассажиры могли без проблем попасть в салон и рассесться по местам. Есть даже откидная ступенька. Задние сиденья откидываются вверх, освобождая место для груза.

Салон внедорожника выглядит очень просто, но имеет небольшой дисплей в верхней части центральной консоли, цифровую панель приборов, стеклоподъемники, а также центральный замок. Кондиционер является опцией, и это в жаркой-то Индии.

В движение автомобиль приводит 2,6-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 90 л.с. и 250 Нм. Коробка передач исключительно 5-ступенчатая механика, а привод — задний.

Об еще одном странном автомобиле, который прислали покупателю из Китая вместо заказанного спорткара, вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Force Motors