Honda привезла в Россию обновленный Gold Wing Tour

Российская премьера турер-круизера состоялась на выставке «МотоВесна 2021».

Материалы по теме Honda опубликовала цены на мотоновинки 2021 года

Ставший легендарным мотоцикл Gold Wing Tour идеально подходит для поездок на самые дальние расстояния. В компании заявляют, что у новинки «еще более высокий уровень комфорта и безопасности».

Модель оснащается 1,83-литровым 6-цилиндровым двигателем мощностью 126 л.с., имеет цветной 7-дюймовый TFT-экран и множество систем, к которым добавились увеличенный на 11 литров центральный кофр, куда теперь помещается два шлема, 7-ступенчатая роботизированная коробка передач третьего поколения, а также пассажирское кресло с измененным углом наклона спинки.

Обновленный мотоцикл Gold Wing Tour уже представлен у дилеров Honda по цене от 2 632 900 рублей.

О других мотоновинках 2021 года вы можете узнать здесь.

Фото: «За рулем»