Полиция поймала пьяного «гонщика»-рецидивиста на Toyota Land Cruiser (видео)

Он привлекался за езду в нетрезвом виде в 2019 году — и снова сел в таком состоянии за руль.

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В городе Заозерном Красноярского края экипаж патрульной машины получил сообщение об автомобиле, водитель которого, предположительно, был пьян. Прибыв на указанное в сообщении место, полисмены обнаружили Land Cruiser, подходящий под описание. Экипаж включил сирену и проблесковые маячки, потребовав у водителя остановиться. Тот отреагировал нажатием педали газа.

Погоня развернулась на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В ходе преследования сотрудники полиции поняли, что им потребуется помощь, и запросили поддержку у коллег из Уярского района, на чью территорию въехал нарушитель, — пишет сайт МВД Медиа. Водитель Ленд Крузера вел себя очень опасно, резко выезжая на довольно загруженную встречную полосу.

Полицейские приняли решение полностью перекрыть движение на 930-м километре, чтобы задержать нарушителя. Им оказался 66-летний житель Заозерного, у которого обнаружились явные признаки опьянения, хотя он это и отрицал, что было воспринято как отказ от медосвидетельствования.

Далее выяснилось, что мужчина уже привлекался за езду в нетрезвом виде в 2019 году, и, поскольку срок деяния не истек, в отношении водителя возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», а также составлен ряд административных протоколов.

А в Москве полиция задержала другого водителя Toyota Land Cruiser — у него штрафов на 3 млн рублей.

Видео: Youtube/МВД МЕДИА