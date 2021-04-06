Власти Москвы ответили духовенству на критику стоимости парковок

Правительство столицы не видит проблем в том, что за парковку возле храмов придется платить и по воскресеньям.

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Напомним, что введение оплаты стоянки по воскресеньям на улицах, где расположены храмы, мечети и синагоги, вызвало критику со стороны духовенства. Прихожанам и священнослужителям с 5 апреля 2021 года придется платить за парковку 380 рублей в час, что при службах, длящихся по нескольку часов, весьма накладно.

В Департаменте транспорта Москвы отметили, что возле храмов и других религиозных объектов, равно как и возле медучреждений, предусмотрено порядка трех или четырех бесплатных парковочных мест.

«С храмами и религиозными объектами мы ведем работу точно так же, как и с больницами и поликлиниками, — объясняет начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта Мария Майорова. — К каждому объекту мы отнеслись очень внимательно, посмотрели на организацию парковочных мест. На данный момент положение достаточно нормальное. Если от наших коллег будут официальные обращения, то мы это все учтем».

Мусульмане чтут пятницу и в этот день совершают джума-намаз, поэтому имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов считает, что возле мечетей нужна бесплатная парковка по пятницам, хотя бы в определенные часы.

Священнослужители намерены направить в мэрию обращения с просьбой организации бесплатных парковочных мест возле религиозных объектов в священные для той или иной религии дни.

Что касается трех-четырех бесплатных парковочных мест, то президент Фонда поддержки христианской культуры, науки и образования, член правления Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Константин Бендас заявил следующее:

«Это в лучшем случае два-три места у крыльца, которые приходится делить с жителями соседних домов или их занимают ярмарки выходного дня, в том числе в дни церковных праздников, — цитирует слова Бендаса „Коммерсантъ“. — Мы просим прихожан пользоваться общественным транспортом, но это сложно, ведь у нас большое количество многодетных семей, есть люди с ограниченными возможностями, а станции метро и остановки бывают не близко. Мы обязательно обратимся к столичным властям, чтобы они учли и наши проблемы с парковкой».

Тем временем у проблемы появилась третья сторона. В частности, автомобилисты не понимают, как можно делить автовладельцев на верующих и неверующих, и парковка по воскресеньям должна быть бесплатной для всех, а в остальные дни ее стоимость должна быть соразмерной доходам граждан, а не 380 рублей в час. Кроме того, люди не верят, что на бесплатные места встанут именно прихожане.

Чиновники предпочитают не замечать недовольство граждан платными парковками, которые появляются даже в спальных районах, где им не место.

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash