Skoda опубликовала видео обновленного Kodiaq

Материалы по темеГлавные обновления Skoda Kodiaq
Автомобиль предложат в 5- и 7-месной версиях, а его внешность заметно изменится.
Решетка радиатора станет шестиугольной и будет располагаться практически вертикально. По ее бокам — узкие фары, под которыми размещены светодиодные модули.
Изменится и форма капота Skoda Kodiaq, став более рельефной, а передний бампер получит широкий воздухозаборник, обрамленный по бокам хромированными вставками.
- Видео с испытаний обновленного кроссовера Skoda Kodiaq вы найдете здесь.
Фото, видео: Skoda