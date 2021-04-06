Skoda опубликовала видео обновленного Kodiaq — журнал За рулем

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Skoda опубликовала видео обновленного Kodiaq

Мировая премьера популярного чешского кроссовера состоится совсем скоро — 13 апреля, и пройдет в онлайн-формате.

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Автомобиль предложат в 5- и 7-месной версиях, а его внешность заметно изменится.

Решетка радиатора станет шестиугольной и будет располагаться практически вертикально. По ее бокам — узкие фары, под которыми размещены светодиодные модули.

Изменится и форма капота Skoda Kodiaq, став более рельефной, а передний бампер получит широкий воздухозаборник, обрамленный по бокам хромированными вставками.

  • Видео с испытаний обновленного кроссовера Skoda Kodiaq вы найдете здесь.

Фото, видео: Skoda

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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

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