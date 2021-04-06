Нечем платить кредит за машину: 3 способа покончить с долгами

Все три способа — легальны и прописаны в законах Российской Федерации.

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С падением доходов вследствие инфляции и роста цен при сохранении прежнего уровня зарплаты многим россиянам стали не по карману взятые прежде кредиты. Проще говоря, их нечем платить, но, как напомнила в эфире радио «Спутник» независимый финансовый советник Наталья Смирнова, у должников есть три законных способа освободиться от взятых на себя обязательств.

Если финансовое положение продолжает ухудшаться, то эксперт посоветовала рассмотреть процедуру банкротства. Все долги спишут, но при этом банк заберет автомобиль. Кроме того, в течение пяти лет вы не сможете взять хоть какой-то кредит, открыть бизнес или занять значимую должность, например, руководящую. Поэтому банкротство — крайняя мера.

Также можно обсудить с банком условия кредитных каникул. Например, есть шанс договориться выплачивать какое-то время только проценты по кредиту, без погашения основного долга, либо вовсе перенести платежи на полгода. В этом случае автомобиль останется в вашей собственности.

Третий законный способ — рефинансирование, которое может снизить сумму ежемесячных платежей, если получится взять кредит под меньший процент или на более длительный срок. Автомобиль при этом также остается у заемщика и он продолжает на нем ездить.

Узнать о том, кому не стоит рассчитывать на отсрочку по кредиту, вы можете здесь.

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