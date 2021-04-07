Наиболее явный эффект быстрой реакции, как ни странно, обеспечил кофе, выпитый за 20 минут до эксперимента.

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Чем медленнее автомобилисты реагируют в аварийной ситуации, тем длиннее оказывается тормозной путь. В исследовании, проведенном по заказу британского портала U Switch компанией CX Lab (занимается исследованиями поведения), изучены факторы, которые на это влияют.

В рамках поведенческого теста у испытуемых измеряли время реакции под влиянием различных факторов.

Кофе

Кофе с кофеином обеспечил кратчайший тормозной путь — участники прошли тест через 20 минут после того, как выпили чашку крепкого кофе. Исследователи подсчитали, что на скорости 112 км/ч в среднем водитель, который «заправился» таким напитком, проезжает на 23,92 метра меньше.

Музыка

«Правильная» музыка также помогает вовремя остановиться. Поклонникам стиля R&B (Ритм-энд-блюз) на скорости 112 км/ч требовалось на 4,24 метра больше, чтобы затормозить, по сравнению с водителями, которые вообще не слушали музыку. С другой стороны, рэп сократил тормозной путь на 15,49 метра.

С музыкой в стиле техно тормозной путь оказался на 5,15 метра короче, с хэви-металл — на 3,16 метра, с классической музыкой — на 2,79 метра и с джазом — на 1,29 метра.

Дети

Шум, издаваемый «громкими» детьми, также положительно влияет на время реакции. Если испытуемые подвергались воздействию этого звукового фона, они останавливались на 13,49 метра раньше.

Мужчины и женщины

Еще один любопытный результат, полученный в ходе эксперимента: оказалось, что женщины быстрее обнаруживают опасности, реагируя на них на 0,69 секунды быстрее, чем мужчины. В машине, движущейся со скоростью 48 км/ч, это означает, что женщины остановятся на 9,21 м раньше, чем мужчины. При движении со скоростью 112 км/ч это значение еще лучше: женщины останавливаются на 21,48 м раньше.

Как проводили эксперимент

Чтобы установить начальное значение, первое испытание проводилось без звука в стандартных условиях. Затем испытуемые просмотрели на экране 16 видеороликов из официального «Теста восприятия опасностей» с музыкой различных стилей и шумными детьми. Как сообщает U Switch, участники ранее не видели ни одного ролика и не были подготовлены к представленным в них опасностям. Их задачей было нажимать на пробел на клавиатуре, когда они распознавали опасность, время реакции записывалось и выводилось среднее.

В эксперименте приняли участие более 100 человек от 18 лет и старше. Соотношение женщин и мужчин было одинаковым. 35% участников ездили за рулем более 25 лет, и большинство водили машину не менее четырех раз в неделю.

Эксперимент по времени реакции на опасности проводили с декабря 2020 года по январь 2021 года.

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