У завода ЗИЛ был шанс? Опубликована малоизвестная история

Завод стоял на земле, которую было решено изъять и застроить...

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Был ли вариант перенести производство грузовиков ЗИЛ — например, на один из филиалов завода в регионах? Или даже построив новое предприятие? Youtube-канал MotorProject рассказал о том, что такой завод в действительности существовал, только не в России, а в Латвии: таким образом мэр Москвы Юрий Лужков собирался помочь терпящему бедствие предприятию RAF, где выпускались хорошо известные в СССР микроавтобусы и где работали, в основном, наши соотечественники.

Учредителями нового завода AMO Plant стали Правительство Москвы, дума города Елгава (Латвия) и латвийская компания Ferrus, занимавшаяся доработкой белорусских тракторов. Сбыт предполагалось организовать в Прибалтике и Восточной Европе, однако быстро выяснилось, что освоенный ЗИЛом грузовик Бычок Европе не нужен. Так проект сборочного производства превратился в разработку совершенно нового автомобиля с более высокой грузоподъемностью (4,5 т вместо 3 т у Бычка) и соответствием Евро-3 и Евро-4 (против Евро-2 у Бычка), что для разваливающегося ЗИЛа было очень некстати.

Но еще оставшиеся у предприятия инженеры с задачей справились. Сначала на базе серийного Бычка создали прототип ЗИЛ-4362, а через год довели его до европейских требований. У машины была совершенно новая рама с постоянным сечением, дисковые тормоза всех колес, а под капотом стоял 150-сильный дизель Cummins в паре с 5-ступенчатой механикой ZF. От Бычка сохранились лишь передний мост с расширенной колеей и основа кабины, но и она в конце концов была заменена на заказанную у партнеров Ferrus — прибалты к тому моменту уже поняли, что на ЗИЛ, вошедший в смертельное пике, рассчитывать бесполезно.

В сентябре 2010 года Лужкова сместили с поста мэра Москвы, и первой жертвой этого пал латвийский проект. Логика нового зиловского руководства понятна: проект виделся как бессмысленный, преследующий лишь удовлетворение амбиций отца-основателя. В пользу этого говорит хотя бы то, что созданием дилерской сети на новых предполагаемых рынках сбыта в этом проекте никто не занимался.

Проект ЗИЛ-4362 некоторое время еще жил на погибающем заводе в Москве, но закончил свое существование вместе предприятием в 2013 году. По некоторым данным, два опытных образца ЗИЛ-4362 все еще находятся на бывшей территории завода. На бывшем заводе AMO Plant сейчас выпускают голландские автобусы VDL и тракторы «Беларус»...

А что, если бы Лужков не стал строить новый завод за границей, а направил ресурсы на перенос ЗИЛа на какое-нибудь смежное предприятие на территории России, попытавшись спасти не 200 рабочих мест за рубежом, а 20 000 в России, причем с хоть какой-то гарантией спасения самого ЗИЛа? Увы, история сослагательного наклонения не знает.

Недавно в Майкопе нашли целую стоянку с десятками новых грузовиков ЗИЛ-133Г4, выпускавшихся в 1990-х...

Фото: «Московский автозаводец», ЗИЛ, Леонид Кухаренок/Белкарпластик

Видео: Youtube/MotorProject