Geely привезет в Россию таинственную новинку

Пока известно только то, что машина получит технологию мягкого гибрида, которая позволяет делать автомобили мощнее и экономичнее.

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Китайский автопроизводитель заявил о вступлении в «эру технологий Geely 4.0» и о том, что в этом году на нашем рынке появится, первый доступный по цене автомобиль с силовой установкой, созданной на основе технологии «мягкого гибрида». Подробностей о новой модели не сообщается.

Вероятно, это будет не городской кроссовер, а седан, построенный на одной с Volvo платформе СМА — Preface. Его длина составляет 4785 миллиметров, что сопоставимо, например, с габаритами Hyundai Sonata или Kia K5, которые всего на 10–12 см длиннее, и с Шкодой Октавией, которая, наоборот, на 10 см короче. Но это лишь догадки — официальных уточнений, что это будет за модель, нет.

Пока на нашем рынке представлены четыре кроссовера Geely: Atlas (от 1 359 990 pуб.), Coolray (от 1 319 990 pуб.), Emgrand X7 (от 1 209 990 pуб.) и Tugella (2 399 990 руб.). Напомним, что хэтчбек GS на днях был снят с продаж.

Также Geely намерена конкурировать с Tesla.

Фото: Geely