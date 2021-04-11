Мама приехала за продуктами на бэби-мобиле (так можно было?)

Этот сюжет до слез рассмешил водителя пикапа — такого «посетителя» он никак не ожидал увидеть на парковке у магазина.

Мужчина заправлял свой пикап в местной АЗС рядом с магазинчиком шаговой доступности Kwik Star в Шелл-Роке (штат Айова, США), как вдруг увидел, как на парковку, управляя детским электромобилем, деловито въехала женщина. Зашла в магазин, купила две бутылки какого-то напитка, снова села в свой драндулет и укатила.

Причем, судя по видео, маршрут для женщины привычный, а транспортное средство она позаимствовала, видимо, у своего ребенка. Ну а что, права на такой транспорт не нужны, с парковкой проблем нет, а все получится быстрее, чем на своих двоих! Кстати, сами американцы говорят, что молоко в магазинах этой сети самое вкусное.

Знаете ли вы, что пол, музыка и выпитый за 20 минут крепкий кофе влияют на длину тормозного пути?

Видео: YouTube