Мужчина из ревности спалил четыре автомобиля

Нешуточные страсти кипят в Сургуте. Таким образом поджигатель решил отомстить новому парню своей бывшей.

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В полицию города Сургута поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств, припаркованных возле жилого дома по улице Привокзальная.

Неизвестный гражданин подпалил два автомобиля, пламя от них перекинулось на соседние машины. В результате возгорания дотла сгорели три иномарки, четвертому автомобилю требуется дорогостоящий ремонт. Общий ущерб от его действий превысил 3 миллиона рублей.

Установить личность предполагаемого поджигателя не составило труда. Им оказался 47-летний местный житель, свою вину он признал и объяснил, что сделал это из ревности. Так злоумышленник решил отомстить новому приятелю своей возлюбленной. При этом он намеревался поджечь только автомобиль соперника, однако, подпалив транспортное средство, вскоре понял, что ошибся, прошлось поджигать и вторую машину, ну а ветер перекинул огонь и на соседние транспортные средства.

Суд возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальный срок по этой статье — до 5 лет лишения свободы.

Поджигатель находится под подпиской о невыезде.

В Самаре судят серийного поджигателя — за полгода он уничтожил 11 автомобилей.

Видео: МВД Медиа