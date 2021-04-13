ГИБДД: фото машин на техосмотре плохо защищены

И это лазейка для мошенников: их подделки будут выглядеть как настоящие документы.

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С 1 марта процедура ТО сопровождается двумя фотографиями транспортного средства. Выяснилось, что фото и координаты автомобилей, которые передаются в полицейскую базу данных, могут быть «модифицированы».

Из переписки замначальника ГИБДД Николая Шеюхина с Минтрансом следует, что требования к загружаемым фото не предусматривают их защиту какими-либо техническими или программными средствами (с письмом ознакомился «Коммерсант»).

Это значит, что при должной сноровке можно загрузить фото машины, подредактировать и сделать так, чтобы они прошли форматно-логический контроль и соответствовали требованиям приказа Минтранса №97. То есть по факту платить придется больше, но при этом, как и раньше, техосмотр не проходить. Таким образом, искоренить мошеннические схемы снова не получается: дельцы опять нашли лазейку.

Только это будет дороже: после 1 марта цены на «техосмотр онлайн» с оформлением диагностической карты в сети выросли с 0,65–1 тыс. руб. до 1,5–2 тыс. руб. Если раньше нужно было прислать данные о пробеге машины и копию СТС, то теперь требуются еще две фотографии авто. Причем мошенники уже и прописали требования к фото: на снимках не должно быть «отражений людей, зданий и поменьше заднего фона».

Киберспециалисты говорят, что выставить координаты на снимке довольно легко.

Есть и более простая схема: автомобиль за деньги отгоняют на нужный пункт ТО, фотографируют и возвращают владельцу, не проводя инструментальной проверки.

Сами операторы подозревали, что так будет: из 5 тыс. зарегистрированных пунктов инструментального контроля необходимое оборудование есть только у 1–1,5 тыс., остальные — жулики, которые собираются торговать картами.

Однако бороться с мошенниками все же можно. Для этого нужно отслеживать подозрительные фото в системе и следить за пунктами, оформляющими подозрительно много карт за день. Через прокуратуру можно добиваться закрытия сайтов, где торгуют техосмотром, отмечают в РСА. Однако все это довольно хлопотно.

В МВД сообщили, что с 1 марта возбуждено более 100 административных дел в связи с нарушением требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств.

За оформление диагностической карты на машину, не приезжавшую на проверку, технический эксперт с марта может быть оштрафован на 50 тыс. руб., минимальный штраф для юрлица увеличен со 100 тыс. до 200 тыс. руб. (максимальный сохранен на уровне 300 тыс. руб.). Судебных решений пока нет.

Реформа техосмотра формально стартовала с 1 марта, но по-новому россияне начнут его проходить с 1 октября, срок действия диагностических карт правительство продлило из-за неготовности операторов к обновленной процедуре.

В интернете появились и фальшивые диагностические карты.



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