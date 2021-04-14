В МВД заявили, что такой штраф действительно обсуждается, но наказывать за «неправильные» шины начнут позже.

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Как объяснили в пресс-центре ведомства, документ, который внесет поправки в законы и позволит штрафовать автомобилистов, ездящих зимой на летней резине, а летом — на зимней, находится еще на стадии согласования. Затем должна начаться стадия обсуждения. То есть этим летом ждать новых штрафов, скорее всего, не стоит.

Напомним, что ранее появились слухи о том, что с 1 июня 2021 года вводятся новые штрафы за использование шин не в тот сезон, который якобы должен составить до 500 рублей.

Штраф за шины не по сезону будет, но когда его введут — пока рано говорить. Постановление не из простых, так как понятия «зима» и «лето» существенно отличаются в северных и южных регионах России. Кроме того, погода в некоторые года может не соответствовать климатической норме, как это было, например, в Московском регионе зимой 2019–2020 годов.

Внимание! Штраф за нарушения на ж/д переездах увеличились в 5 раз.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС