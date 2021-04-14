Этот седан выдает 2500 л.с., потому что его силовой агрегат — это танковый двигатель Rolls-Royce.

Даниэль Вернер унаследовал автомобильный энтузиазм от отца, сам он за рулем с одиннадцати лет, а свою первую Вольво разобрал в 16 лет. Сегодня Даниэль ездит на внедорожнике RAM 1500 с 5,7-литровым мотором Hemi, но скоро в его гараже появится Ford с 27-литровым V12.

«Я всегда хотел установить действительно мощный мотор в легковую машину. Искал большие двигатели V8, но их цена растет пропорционально размеру. Например, у Sonny's Racing Engines в США был двигатель V8 с рабочим объемом более 16 литров, но за 100 000 долларов это не вариант для меня», — делится Вернер.

На поиски подходящего двигателя ушло несколько лет — совсем было отчаялся, но в итоге обратил внимание на авиационные моторы. Есть, например, Rolls-Royce Merlin, но что еще лучше, в 1943 году на базе Merlin был создан Meteor для установки на британские танки. Этот 27-литровый V12 легко достать, и он сравнительно недорог.

48-летний консультант по менеджменту Даниэль Вернер живет в Швеции, благодаря своим связям он выяснил, что некто из Финляндии приобрел 50 двигателей Meteor у шведских военных. Один из них вернулся в Швецию, в мастерскую нашего умельца, который заплатил за массивный V12 около 6 тысяч евро.

Теперь нужен был подходящий автомобиль, на который можно установить бензиновый и достаточно объемный двигатель весом 835 кг.

Старый Rolls-Royce был бы неплохим вариантом, но он слишком дорогой, поэтому выбор пал на Ford Crown Victoria. Подержанная патрульная машина стоит недорого и что важно — у нее рамное шасси. То есть автомобиль сконструирован таким образом, что вся передняя часть, включая двигатель, быстро снимается. Таким образом, Вернер форсировал бывший полицейский автомобиль с 240 л.с. в базовой версии до 2500 л.с.

Из-за большого веса двигателя каркас, конечно, нуждался в усилении. Вернеру удалось агрегатировать мотор изготовленной на заказ планетарной коробкой передач с мощной версии Chevy TH400, предназначенной для дрэг-рейсеров. Два турбокомпрессора Borg-Warner теперь перемещены в моторный отсек. Ну и много чего еще пришлось усилить, доделать, заменить.

Даниэль Вернер трудился над автомобилем своей мечты в течение трех лет и считает, что предстоит еще один непростой год, прежде чем он начнет заниматься косметическими деталями. Запустить мощную машину он планирует этим летом.

На вопрос, для чего все это, Даниэль Вернер отвечает так: «Самое важное для меня — создать машину с гигантским двигателем. Однако есть и другая мечта — хотелось бы использовать ее в Бонневилле (США), чтобы перебраться через соляное озеро».

Наши российские умельцы из «Гаража 54» однажды поставили на Жигули выхлопную трубу в стиле пулемета Гатлинга.

Видео: YouTube