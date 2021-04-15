Вышел более полный трейлер девятой части «Форсажа». В это сложно поверить, но теперь герои добрались до космоса.

Буксировка огромного сейфа двумя маслкарами Dodge Charger, сражения на бесконечной взлетно-посадочной полосе, прыжки на автомобилях между небоскребами — это далеко не все безумства нового фильма. Чем бы еще удивить зрителя? Космосом, конечно! И в космос герои должны отправиться, например, на Понтиаке…

В более раннем трейлере фильма мы видели Pontiac Fiero с реактивным двигателем. Но он стоял на земле. Теперь же он рассекает в стратосфере.

В самом конце нового трейлера мы видим Романа Пирса (которого играет Тайриз Гибсон) и Теджа Паркера (которого играет Лудакрис) в салоне Fiero, установленного на фюзеляже большого грузового самолета. На них надеты… самодельные космические скафандры. Естественно, они летят и традиционно орут.

Это может быть далеко не последний трейлер фильма перед выходом «Форсажа 9» в прокат. У нас еще есть два месяца ожидания.

И это не конец! Позже будут сняты 10-я и 11-я части фильма «Форсаж».

Фото, видео: YouTube