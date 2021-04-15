Блогеров ругают за ДТП, но доверяют им больше, чем печатным СМИ

Об этом говорят рекламные доходы блогеров в Instagram и YouTube, которые в прошлом году выросли более чем в полтора раза.

Материалы по теме После ДТП с блогером лихачей будут ловить по-другому

Рекламные доходы блогеров превысили заработки профессиональных СМИ в 2020 году и составили более 11 млрд рублей. Это «белый» заработок. Реальный же оборот может быть гораздо больше. Для оценки доходов были выбраны только два самых популярных ресурса — Instagram и YouTube.

К такому выводу после подсчетов пришли в российском офисе международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB): доходы блогеров в 2020 году по отношению к 2019-му выросли на 64%.

Блогеры из Instagram заработали в прошлом году 7 млрд рублей (+69% к 2019 году). Там популярны темы моды, красоты, дома и интерьера, приводит РБК данные от агентств Yoloco и Kedoo, участвовавших в исследовании.

В YouTube, где более разнообразная тематика, блогеры заработали 4,1 млрд руб. (+55% к 2019 году). Особой популярностью здесь пользуются темы игр, e-commerce, еды и напитков, а также электроники.

Всего на этих двух площадках эксперты насчитали 200 тысяч авторов контента.

При этом общие доходы всех издателей газет и журналов составили 8 млрд рублей, а радиовещательные компании заработали 11,2 млрд рублей. Следует отметить, что интернет-площадки заработали на рекламе в прошлом году 253 млрд рублей (+4% к 2019 году).

Минус блогеров, как отмечают эксперты, в том, что часть их аудитории составляют «накрученные подписчики». Есть боты, биржи взаимных активностей (без реального интереса к публикциям), «гивы» (розыгрыши призов). Этими методами, по данным агентства Yoloco, пользуются 56% блогеров.

Как получить 200 штрафов за 8 месяцев? Спросите у Насти Ивлеевой.

Фото: Arnel Hasanovic / Unsplash