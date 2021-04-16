Введение штрафов за доработку авто могут отложить

Тревогу забили производители газомоторных авто: система не готова!

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C 1 июня 2021 года гаишники могут начать выписывать штрафы за несоответствие вашей машины новым требованиям к доработке — именно с этого срока должна появиться правовая и методологическая основа, то есть в ГИБДД смогут определять, соответствует ли ваш автомобиль требованиям, и если нет, то принимать меры.

Однако срок нововведения может быть перенесен, потому что не готова система регистрации изменений. По проекту, если в машину внесены изменения, каждый желающий может «провести» их через платформу, разработанную в ООО «Газкоин» — этой частной компании Минэкономразвития передает полномочия по дистанционной проверке автомобилей. Простых автомобилистов эта инициатива должна была избавить от личных визитов в испытательные лаборатории, а оформление всех документов по регистрации тюнинга сделать возможным буквально через экран смартфона.

Примерно такая же схема предполагалась и для компаний, которые занимаются серийным переоборудованием автомобилей, в частности установкой ГБО. Вопрос для них весьма актуальный, ведь, по данным Минэкономразвития, переход на газ — это 80% всего рынка тюнинга. Но в реальности регистрировать перевод автомобилей на ГБО для соответствия новым правилам попросту негде.

В распоряжении «За рулем» оказался фрагмент обращения нескольких компаний, членов Национальной газомоторной ассоциации, в одно из министерств. В этом тексте говорится о том, что платформа «Газкоин» не работает должным образом. Она находится по адресу carcoin.ru, и должна была обеспечить взаимодействие между сервисами по установке ГБО, испытательными лабораториями и формирующимся Реестром заключений предварительной технической экспертизы.

Но по факту, отмечают авторы документа, платформа не дает возможности вносить изменения в должном объеме, реализована как платная (что противоречит приказу Минэкономразвития), не позволяет интеграцию со сторонним программным обеспечением (это также является нарушением), а также «перекладывает обязанности испытательных лабораторий по проведению испытаний... на пункты по переоборудованию (ППТО), что идет вразрез с нормами законодательства ввиду отсутствия у работников ППТО необходимого образования, квалификации и навыков». Отметим, что на момент публикации заметки сайт сервиса вообще не определяется в сети.

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В целом, по мнению автором обращения, система функционирует со значительными перебоями, что привело к полной остановке перевода ТС на газомоторное топливо — без должной регистрации все новые «газовые» ТС станут попросту незаконными. Ситуация по меньшей мере странная, ведь сейчас на газомоторное топливо активно переводят коммунальную технику, а российская сеть АГНКС (продажа природного газа, метана) за кризисный 2020 год приросла сотней заправок.

В финале цитируемого выше документа авторы просят рассмотреть возможность перенести на один год момент вступления в силу требований к доработке авто — до момента, когда цифровая платформа по регистрации этих изменений начнет нормально работать.

Мы подробно разбирали, в какие элементы конструкции по новым правилам категорически нельзя вмешиваться без оформления изменений.

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