Жизнь после смерти: история самых последних грузовиков ЗИЛ

Даже когда завод был обречен, оставшиеся сотрудники пытались его спасти.

Материалы по теме У завода ЗИЛ был шанс? Опубликована малоизвестная история

Совсем недавно мы рассказывали, как завод ЗИЛ, терпящий крах в начале 2010-х, пытались перенести... в Латвию. Идея была странной, изначально нежизнеспособной и кончилась закономерно. А что же происходило на самом ЗИЛе в Москве? После латвийской истории завод не прекратил существование, и более того, он продолжил работать даже после остановки сборочного конвейера!

Конвейер встал 13 декабря 2013 года, однако у предприятия остался штат сотрудников, а вскоре прежнее АМО ЗИЛ было перерегистрировано как ООО «ЗИЛ», то есть по факту завод продолжал существовать. Оставшиеся инженеры продолжали работать над новыми модификациями и даже моделями, а рабочие — буквально вручную собирать грузовики на чудом уцелевшем оборудовании.

Последней серийной моделью стал ЗИЛ-433140, и его выпускали, пока была хотя бы минимальная возможность это делать — с конструкторской, организационной и юридической точек зрения. Об этом рассказывает видео, подготовленное Youtube-каналом MotorProject. Автор замечает, что под вывеской реформирования решалась задача окончательной ликвидации завода, а потому надежды патриотов ЗИЛа были обречены.

И все-таки легендарный завод смог отметить свой вековой юбилей: в статусе действующего предприятия он просуществовал 100 лет и полтора месяца. 14 сентября 2016 года из ворот ЗИЛа выехал последний грузовик.

Особенную славу завод обрел с выпуском модели ЗИЛ-130 — мы вспоминали, как она появилась на свет.

Видео: Youtube/MotorProject