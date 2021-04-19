Toyota влетела в дом и застряла в стене

Это произошло сегодня в бурятском поселке Сужа. Случай неординарный, к счастью, все живы-здоровы.

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По словам представителя регионального главка ГИБДД, 59-летний водитель Тойоты Corolla вез 12-летнего сына в школу и очень торопился.

Не оценив свои силы, он не справился с управлением и на повороте врезался в угол деревянного жилого дома — машина застряла в окне. Все это произошло в 7.40 утра, в это время в комнате спали ничего не подозревавшие бабушка и четырехмесячный внук.

Бабушка Ольга Ларионова призналась, что сначала не поняла, что случилось, проснулась от того, что закричал ребенок. Их слегка придавило брусом, она вскочила, схватила малыша и выбежала из дома. Женщину слегка задело, есть ссадины, ребенок был в пыли.

Судя по видео, здание серьезно повреждено — окна выбиты, стена частично разрушена.

Экспертиза установила, что водитель был трезв. Он и дети были отправлены в больницу, мальчиков вскоре отпустили, серьезных травм у них не обнаружили, состояние взрослого уточняется.

С виновником аварии жителям дома уже удалось договориться, дом он обязался восстановить.

«Вот так сидишь дома не кого не трогаешь а тут — здравствуйте я к вам в гости на машине заехал», — написала одна из пользовательниц в Instagram УГИБДД республики Бурятия, где было размещено сообщение об утреннем происшествии.

Этому лихачу из Чили удалось пролететь 38 метров и припарковаться на крыше школы. Понять, как это произошло, можно только с помощью дрона, проделавшего тот же путь.



Видео:YouTube