Toyota влетела в дом и застряла в стене — журнал За рулем

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Toyota влетела в дом и застряла в стене

Это произошло сегодня в бурятском поселке Сужа. Случай неординарный, к счастью, все живы-здоровы.

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По словам представителя регионального главка ГИБДД, 59-летний водитель Тойоты Corolla вез 12-летнего сына в школу и очень торопился.

Не оценив свои силы, он не справился с управлением и на повороте врезался в угол деревянного жилого дома — машина застряла в окне. Все это произошло в 7.40 утра, в это время в комнате спали ничего не подозревавшие бабушка и четырехмесячный внук.

Бабушка Ольга Ларионова призналась, что сначала не поняла, что случилось, проснулась от того, что закричал ребенок. Их слегка придавило брусом, она вскочила, схватила малыша и выбежала из дома. Женщину слегка задело, есть ссадины, ребенок был в пыли.

Судя по видео, здание серьезно повреждено — окна выбиты, стена частично разрушена.

Экспертиза установила, что водитель был трезв. Он и дети были отправлены в больницу, мальчиков вскоре отпустили, серьезных травм у них не обнаружили, состояние взрослого уточняется.

С виновником аварии жителям дома уже удалось договориться, дом он обязался восстановить.

«Вот так сидишь дома не кого не трогаешь а тут — здравствуйте я к вам в гости на машине заехал», — написала одна из пользовательниц в Instagram УГИБДД республики Бурятия, где было размещено сообщение об утреннем происшествии.

  • Этому лихачу из Чили удалось пролететь 38 метров и припарковаться на крыше школы. Понять, как это произошло, можно только с помощью дрона, проделавшего тот же путь.

Видео:YouTube

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Отзывы о Toyota Corolla (6)

Toyota 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет — поставил на смартфон зеркало АА — сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках — сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходи...

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