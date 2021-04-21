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Между тем, местные водители пользуются этим переездом уже давно, и как минимум дважды он оказывался в центре внимания СМИ. Первый раз — во время открытия в декабре 2013 года. Тогда «Комсомольская правда» сообщала, что инициатива о строительстве принадлежит бизнесмену, который рассудил, что два существующих наземных переезда не справляются, часто возникают пробки. Проезд решено было сделать платным для всех, кроме экстренных служб, все работы были согласованы с РЖД.
Тогда же сообщалось, что один из действующих переездов в ближайшее время планируют закрыть — мол, это соответствует политике РЖД по сокращению наземных пересечений автомагистралей с железной дорогой в пользу проездов под путями, что положительно сказывается на безопасности.
Во второй раз платный переезд в районе Зуевки обсуждался в медиа спустя три года, в декабре 2016-го. Тогда выяснилось, что объект до сих пор не сдан, функционирует без документов — в частности, без договора субаренды между РЖД и предпринимателем (переезд построен на участке, находящемся в федеральной собственности), а плата за проезд с автомобилистов взимается исправно.
Чем закончились назначенные проверки — неизвестно, но, как свидетельствуют свежие посты в TikTok и ВКонтакте, платный переезд продолжает работать, заставляя недоумевать одних и помогая избежать пробок другим.
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Видео: ВКонтакте/«Главная дорога»