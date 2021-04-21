Проезд стоит 40 рублей. Альтернатива — по бесплатному наземному переезду, но с пробками.

Материалы по теме Безумный прыжок на разводном мосту — видео

Видео о платном железнодорожном переезде, находящемся в Кировской области в районе деревень Зуи и Зуевка, набирает популярность в соцсетях. Водитель, снявший его, выражает удивление по поводу существования такого объекта. Подъезжая к пропускному пункту, он интересуется у кассира-контролера, почему взимается плата (40 рублей), а получив ответ, что проезд частный, спрашивает: «В аренду взяли или выкупили?». На этом ролик заканчивается.

Между тем, местные водители пользуются этим переездом уже давно, и как минимум дважды он оказывался в центре внимания СМИ. Первый раз — во время открытия в декабре 2013 года. Тогда «Комсомольская правда» сообщала , что инициатива о строительстве принадлежит бизнесмену, который рассудил, что два существующих наземных переезда не справляются, часто возникают пробки. Проезд решено было сделать платным для всех, кроме экстренных служб, все работы были согласованы с РЖД.

Тогда же сообщалось, что один из действующих переездов в ближайшее время планируют закрыть — мол, это соответствует политике РЖД по сокращению наземных пересечений автомагистралей с железной дорогой в пользу проездов под путями, что положительно сказывается на безопасности.

Во второй раз платный переезд в районе Зуевки обсуждался в медиа спустя три года, в декабре 2016-го. Тогда выяснилось , что объект до сих пор не сдан, функционирует без документов — в частности, без договора субаренды между РЖД и предпринимателем (переезд построен на участке, находящемся в федеральной собственности), а плата за проезд с автомобилистов взимается исправно.

Чем закончились назначенные проверки — неизвестно, но, как свидетельствуют свежие посты в TikTok и ВКонтакте, платный переезд продолжает работать, заставляя недоумевать одних и помогая избежать пробок другим.