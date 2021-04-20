Ходовая нового Ларгуса: на что обратить внимание в эксплуатации — журнал За рулем

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Ходовая нового Ларгуса: на что обратить внимание в эксплуатации

Шаровые опоры передней подвески, задняя опора коробки передач и еще два элемента, не доживающих до 100 тысяч километров.

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Недавнее обновление Ларгуса — хороший повод поговорить об особенностях конструкции этого автомобиля. По технической части автомобиль остался почти неизменным, если не считать появления доработанного восьмиклапанника, развивающего в новой версии 90 л.с.

Ходовая часть особых изменений не претерпела, но Youtube-канал «Товарищ Инженер» внимательно прошелся по элементам шасси — ведь в них есть элементы, требующие в эксплуатации особого внимания. Вот список этих элементов, по мнению источника.

  • Шаровые опоры передней подвески — они могут начинать издавать стук уже на 50 тысяч км пробега. По инструкции при замене шаровой ее можно перепрессовывать в рычаг подвески только один раз, во второй раз нужно менять с рычагом в сборе.
  • Задняя опора коробки переключения передач — ее сайлент-блоки со временем начинают растрескиваться, и в передней части автомобиля появляется характерный стук. В основном, опора выхаживает около 100 тысяч км.
  • Рулевые наконечники — также могут начать стучать до 100 тысяч км пробега из-за появившегося люфта.
  • Сайлент-блоки задней подвески имеют хороший ресурс, но изношенный сайлент-блок негативно влияет на устойчивость автомобиля на высоких скоростях.

Вычислить «кончившийся» сайлент-блок можно при взгляде на него снизу: мы не должны видеть металлическую втулку, в нормальном состоянии она впрессована в эластичный элемент.

Видео: Youtube/«Товарищ Инженер»

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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