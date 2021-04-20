Ходовая нового Ларгуса: на что обратить внимание в эксплуатации

Шаровые опоры передней подвески, задняя опора коробки передач и еще два элемента, не доживающих до 100 тысяч километров.

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Недавнее обновление Ларгуса — хороший повод поговорить об особенностях конструкции этого автомобиля. По технической части автомобиль остался почти неизменным, если не считать появления доработанного восьмиклапанника, развивающего в новой версии 90 л.с.

Ходовая часть особых изменений не претерпела, но Youtube-канал «Товарищ Инженер» внимательно прошелся по элементам шасси — ведь в них есть элементы, требующие в эксплуатации особого внимания. Вот список этих элементов, по мнению источника.

Шаровые опоры передней подвески — они могут начинать издавать стук уже на 50 тысяч км пробега. По инструкции при замене шаровой ее можно перепрессовывать в рычаг подвески только один раз, во второй раз нужно менять с рычагом в сборе.

Задняя опора коробки переключения передач — ее сайлент-блоки со временем начинают растрескиваться, и в передней части автомобиля появляется характерный стук. В основном, опора выхаживает около 100 тысяч км.

Рулевые наконечники — также могут начать стучать до 100 тысяч км пробега из-за появившегося люфта.

Сайлент-блоки задней подвески имеют хороший ресурс, но изношенный сайлент-блок негативно влияет на устойчивость автомобиля на высоких скоростях.

Вычислить «кончившийся» сайлент-блок можно при взгляде на него снизу: мы не должны видеть металлическую втулку, в нормальном состоянии она впрессована в эластичный элемент.

Напомним, что в марте 2021 года АВТОВАЗ начал проверку новых Ларгусов на вероятность перетирания вакуумного шланга — на некоторых машинах он может быть проложен чуть выше, чем положено.

Видео: Youtube/«Товарищ Инженер»