Кроссовер оказался немного дешевле Ниссана Кашкая.

Материалы по теме Volkswagen Taos: российские двигатели и оснащение

Volkswagen выводит на переполненный рынок субкомпактных кроссоверов новую модель — Taos, стоимость которой оказалась ниже, чем у основных конкурентов. В США, где продажи модели уже начались, она предлагается по цене от 22 995 долларов (1,77 млн рублей). Это на 965 долларов (примерно 74 тысяч рублей) дешевле, чем Nissan Rogue Sport, который в России продается под названием Qashqai и благодаря менее мощному базовому двигателю стоит у нас от 1,4 млн рублей.

Базовым мотором Volkswagen Taos в США стал 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель мощностью 158 л.с. В минимальной комплектации кроссовер оснащается передним приводом и 8-ступенчатым автоматом. При заказе полного привода автомат меняется на 7-ступенчатый робот DSG. Напомним, что в России базовым двигателем станет 110-сильный мотор.

Полноприводная версия в США обойдется минимум в 25 040 долларов, или примерно 1,92 млн рублей. В топовой комплектации Volkswagen Taos будет стоить 33 045 долларов, или около 2,54 млн рублей.

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Фото: Volkswagen