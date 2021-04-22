Экзамен на права по-новому заваливают 87%

Сдать новый практический экзамен, который ГИБДД принимает вместо «площадки» и «города», многим оказалось не по силам.

Материалы по теме «Площадку» в экзамене на права отменили. Но не совсем

Чуть более 13% кандидатов в водители сдали с первой попытки единый практический экзамен на права, который у кандидатов в водители принимает ГИБДД с 1 апреля вместо «площадки» и «города». Такой статистикой поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда» начальник отдела организации экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. В марте «город» (по старым правилам) с первого раза сдали 26% граждан, за неполный апрель — всего 13,5%.

Но это было ожидаемо, отметил Гиляков, ведь привила проведения экзамена поменялись. Те элементы, которые выполнялись на площадке: парковка, начало движения на подъеме, разворот в ограниченном пространстве, кандидаты в водители отрабатывали, ориентируясь по конусам. В условиях реального движения все несколько иначе. Во-вторых, изменились требования и к экзаменационным маршрутам. До 1 апреля это был перечень из трех маршрутов для каждой категории, который был заранее определен. Инструкторы «накатывали» кандидатов по определенному маршруту, теперь маршрут — это просто перечень улиц и дорог, на которых проводится экзамен.

Направление движения определяет экзаменатор, и кандидат в водители должен показать свои навыки в условиях реального движения. И в-третьих, большую роль сыграл негативный информационный фон, который присутствовал перед вступлением в силу новых правил.

В первые 10 дней после реформы число лиц, сдавших теоретический экзамен, снизилось вдвое. Притом что этот экзамен как раз не изменился. Но сейчас цифры почти выровнялись. Можно предположить, что и по практическому экзамену все вернется на прежний уровень, отметил Гиляков.

Он также добавил, что с 1 апреля установлены минимальные и максимальные сроки сдачи экзаменов. Не сдал практический экзамен с первой попытки, сдать повторно сможешь не ранее 7 дней и не позже 60 дней со дня его проведения. Если экзамен не сдан с третьей попытки, сроки увеличиваются — не менее 1 месяца и не более 3 месяцев.

Учиться на права теперь можно с 16 лет, сдавать экзамены — с 17 лет с письменного разрешения от родителей, а получить права — с 18 лет. Во время экзамена в автомобиле может находиться представитель автошколы.

Гиляков также уточнил, что проведение экзаменов на закрытой площадке не нужно и нецелесообразно. Ранее об этом много писали — «площадку» отменили, но частично оставили. Действительно, в случае отсутствия необходимых условий допускается площадка для демонстрации навыков «гараж» и «разворот». Но эти навыки показывают на двухполосных дорогах с мало интенсивным движением, без использования прилегающих территорий. Ширина проезжей части в этом случае значения не имеет. Такие дороги есть практически во всех экзаменационных подразделениях ГИБДД. На места уже направлены разъяснения.

В целом, в ГИБДД успокаивают: автошколы и ученики со временем привыкнут к новым правилам, и количество несданных экзаменов уменьшится.

Госавтоинспекция предложила публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще. Тогда новые курсанты смогут ориентироваться при выборе того илил иного учебного заведения.

Фото: Андрей Любимов/АГН Москва