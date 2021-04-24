Американцы дали оценку УАЗу Патриоту

Портал HotCars похвалил российский внедорожник, который продается в США под названием Bremach Taos.

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Американские журналисты написали, что российский внедорожник является «исключительным автомобилем 4х4, который не только доступен по цене, но и надежен». Также они отметили, что автомобиль оснащен функциями, которые обычно можно найти только в роскошных внедорожниках по более высокой цене.

По мнению журналистов, «американский» Патриот компактен и «построен, как танк». Он обладает «внушительным дорожным просветом в 8,26 дюйма» (около 21 сантиметра) и способен преодолевать водные преграды глубиной до 20 дюймов (около 50 сантиметров), а его кузов невероятно прочен. Исходя из этого, автор статьи делает вывод, что пересечение рек и преодоление других преград — не проблема для российских автомобилей.

Особо было отмечено, что УАЗ Патриот полностью ориентирован на бездорожье, и салон машины не отличается роскошью, но американская версия Bremach Taos была доработана и она комфортнее. В частности, у нее более продвинутая мультимедийная система и кожаный салон с подогревом сидений. К слову, все это есть и у российской версии внедорожника.

Отдельно была отмечена хорошая работа системы стабилизации автомобиля, предотвращающей заносы в поворотах, и антиблокировочной системы.

Таким образом, журналисты нашли у доработанного для рынка США УАЗа достаточно конкурентных преимуществ, чтобы найти своего покупателя.

УАЗ намерен выпустить новую модель совместно с Isuzu.

Фото: УАЗ