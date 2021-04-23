Лоси, коровы, медведи: из-за кого чаще происходят аварии

Авариям, которые связаны с дикими животными, присуща сезонность: чаще всего они происходят в сентябре и августе.

Наезд на животных — нередкая причина аварий. В прошлом году было 695 таких ДТП, в январе-марте 2021 года — 52, поделилась статистикой страховая компания «Согласие» со ссылкой на ГИБДД. На июнь-сентябрь приходится 67% дорожно-транспортных происшествий по этой причине. Чаще всего аварии из-за столкновения с животными происходят в сентябре (16%) и августе (14%).

По статистике «Согласия», в автостраховании 60% страховых случаев из-за наезда на животных случается в результате столкновения с лосями, в том числе из-за игнорирования знака «Дикие животные». На втором месте — коровы (22%). Стадо коров создает масштабное препятствие на дороге в условиях плохой видимости или в темное время суток. Такие происшествия часто происходят, если водители не обращают внимания на знак «Перегон скота».

Не менее часто происходят столкновения с козами и овцами. Случаются аварии и с медведями — это редкость, но тоже бывает.

Порой в авариях, причиной которых становится столкновение с крупным животным, машина разбивается до состояния «тоталя» (полная конструктивная гибель).

Водителю из Польши пришлось столкнуться не с одним животным, а с целым стадом, решившим пересечь дорогу.



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