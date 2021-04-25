Как сделать крутой мотоцикл из старого Урала (видео)

От старой советской развалюхи до красивой «ласточки» — всего два месяца, совсем немного денег и очень много кропотливой работы.

Материалы по теме Папа Урала и Днепра: история военного мотоцикла М-72

Тюнинг советских мотоциклов набирает все большую популярность, и особенное место в этом направлении занимают аппараты Ирбитского и Киевского мотозаводов — Уралы и Днепры. Сегодня мы посмотрим на один из свежих проектов превращения старого Урала с коляской в симпатичный современный мотоцикл.

Этот байк сделан в стиле кафе-рейсер — традиция создания таких мотоциклов сформировалась в Великобритании 1960-х, когда молодые люди облегчали серийные двухколесные машины для получения высокой скорости и маневренности. Именно по этому пути пошел автор Youtube-канала DonBear TV, который за два месяца превратил старую советскую развалюху в очень красивый байк. А рецепт оказался максимально простым.

В интернете можно встретить немало тюнинг-проектов по советской мототехнике, но подавляющее большинство из них связано с глубокими изменениями конструкции. Здесь же, как признается автор, просто «убрали все лишнее и что-то добавили на свой вкус». Действительно, рама подверглась облегчению, но по сути осталась стандартной, как и все прочие узлы и агрегаты — угадывается разве что нестандартное для ИМЗ переднее крыло, новая фара да клипоны вместо руля советского образца.

Тот случай, когда ничего лишнего и все в тему.

А на что способны Уралы и Днепры в плане динамики? Некоторые экземпляры набирали 100 км/ч за 6,5 секунды.

Фото: Андрей Штраус

Видео: Youtube/DonBear TV